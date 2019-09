المتوسط:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال المهيوب أن نجاح أي ملتقى أو مؤتمر لحل الأزمة يشترط تجريد المليشيات المسلحة من سلاحها.

وطالب بأهمية قطع سبل تمويل تلك المليشيات، وتابع قائلاً: “الأزمة الحالية أمنية، خاصة أن فايز السراج ومجلسه الرئاسي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية”.

