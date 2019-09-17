طيران الجيش الوطني يقصف أهدافا بمصراتة

سلاح الجو التابع للجيش الوطني يقصف أهدافا بمحيط الكلية الجوية في مصراتة
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
منددا بتصرفات صنع الله..الأعلى لحوض النفط ينعي المقري
تم النشر منذُ دقيقة واحدة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
السراج يناقش مع رئيس مؤسسة النفط زيادة معدلات التصدير
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
تدمير طائرة شحن مملوكة لعبد الحكيم بلحاج قادمه من تركيا محملة بالأسلحة والذخائر داخل الكلية الجوية مصراته.
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
السعيدي: إلغاء عضوية النواب المنشقين خارج سياق اللائحة الداخلية للمجلس
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
أضف تعليقـك