السعيدي: إلغاء عضوية النواب المنشقين خارج سياق اللائحة الداخلية للمجلس

وصف عضو مجلس النواب، علي السعيدي، قرار فصل نواب طرابلس بالصائب بعد اختيار أعضاء مجلس النواب المنشقين والمقاطعين فتح غرفة برلمان بطرابلس بديلة عن مجلس النواب الرئيسي المنعقد في مدينة طبرق .

وقال السعيدي ، “اتفقنا في جلسة مجلس النواب على إلغاء عضوية النواب المقاطعين والمنشقين عن مجلس النواب الذين يجتمعون في طرابلس خارج سياق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقد حول إلى اللجنة التشريعية بالمجلس التي أرسلته إلى رئاسة مجلس النواب، وتم توقيعه من طرف الرئيس عقيلة صالح لوضعه حيز التنفيذ”.

وأوضح السعيدي أن “النواب المنشقين كانوا جزءا من قرارات مجلس النواب مثل القرار رقم 7 الداعي إلى حل المليشيات، والآن تسيطر على قراراتهم قوات حكومة الوفاق في طرابلس”.

وأكمل السعيدي، أن رئيس وأعضاء مجلس النواب “يهدفون إلى بناء الدولة الليبية عبر المؤسسات الرسمية وليس لمحاربتها ومنع الانقسام على الجهات التشريعية”.

