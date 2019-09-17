السراج يناقش مع رئيس مؤسسة النفط زيادة معدلات التصدير

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ لمناقشة الوضع النفطي في ليبيا في ظل الأزمة الراهنة وتطورات الأحداث وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير.

وذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس بحث خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعما للاقتصاد الوطني.

كما تطرق للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، في 9 سبتمبر الجاري، أن ليبيا حققت إيرادات نفطية بنحو 20.2 مليار دينار في الثمانية أشهر الأولى من العام، مضيفا أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار.

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ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.3 مليون برميل يوميا، في ظل تذبذب خلال الأعوام الماضية بسبب الاشتباكات المسلحة بمحيط الهلال النفطي، وتوقف عملية الإنتاج من حقل الشرارة الذي ينتج نحو ثلث النفط الليبي.

وكانت ليبيا تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل أكثر من 8 سنوات، ومنذ ذلك التاريخ وقطاع النفط يخضع لمساومات واسعة من المواطنين الطامحين إلى تحقيق مكاسب مالية، فضلا عن تهريبه خارج البلاد من قبل الميليشيات المسلحة.

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