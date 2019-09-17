منددا بتصرفات صنع الله..الأعلى لحوض النفط ينعي المقري

جدد المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، في بيان مصور له عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، دعمه للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والجماعات المسلحة المدعومة من تنظيم الإخوان وحكومة الوفاق، مقدما التعازي للجيش ولمدينة ترهونة في استشهاد آمر اللواء التاسع، العقيد عبد الوهاب المقري.

وأدان المجلس، خلال البيان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، محملين إياه المسؤولية بشأن تخفيض إمدادات وقود الطيران لبعض المطارات، محذرا من أنه سوف يتخذ إجراءات لوقف مثل هذه التصرفات المشينة – بحسب وصف البيان – في حال استمرار مثل هذه التصرفات، وفقا لنص البيان.

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