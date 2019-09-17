من تركيا..القيادي بالجماعة المقاتلة خالد الشريف ينعي قيس الأبح
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من تركيا..القيادي بالجماعة المقاتلة خالد الشريف ينعي قيس الأبح
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الطيور على اشكالها تقع فهم عملاء لقطرائيل والمفروض ان يحزن لسقوط النتنياهو فى الانتخابات ولم يعد رئيس وزراء اسرائيل ولو تكونت حكومة موحدة بين حزب الليكود والحزب الفائز ابيض وازرق فستكون هناك مشكلة كبرى فى اسرائيل وهى ان رئيس القائمة العربية سيكون زعيم المعارضة فى الكنيست وله صلاحيات مهمة تزعج اسرائيل والبديل هو ان يكون حزب نتنياهو فى المعارضة ويتعرض لدخول السجن بتهم الفساد كل حبايب الخوان يدخلون السجون والدور على اردوغان
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