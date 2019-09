المتوسط:

كشفت مصادر عن شن الجيش 4 ضربات جوية استهدفت مواقع في الكلية الجوية بمصراتة”.

وأوضحت المصادر، أن الجيش دمر طائرة قادمة من تركيا محملة بالأسلحة داخل الكلية الجوية بمصراتة.

