“السراج ” يبحث خطة زيادة القدرة الإنتاجية مع ” صنع الله”

المتوسط:

اجتمع رئيس وزارء حكومة الوفاق فائز السراج الاثنين مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتناول الاجتماع الوضع النفطي في ليبيا في ظل الازمة الراهنة وتطورات الاحداث وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير.

وبحث الاجتماع خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية، وزيادة معدلات التصدير دعما للاقتصاد الوطني، كما تطرق للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

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