البحث عن بدائل للنازحين بمدارس طرابلس قبل بدء الدراسة

بحث فريق فني من وزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء مسألة ايجاد حلول إيوائية للنازحين جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها طرابلس منذ شهر إبريل الماضي.

ضم الاجتماع -حسب ما أوردته إدارة التواصل والإعلام بالوفاق – ممثلين عن القطاعات الحكومية الخدمية، والمنظمات الدولية الإنسانية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

ناقش المجتمعون كيفية التوصل إلى حلول جذرية للمواطنين النازحين بمراكز الإيواء وتوفير احتياجاتهم و إيجاد بدائل للنازحين بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد الحاضرون على تشكيل فريق فني لتقييم أماكن الإيواء في نطاق بلديات طرابلس وعرضها على اللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين بالمجلس الرئاسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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