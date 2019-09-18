بدر .. أزمة تكدس القمامة بدون حل

تقرير|218

تعاني بلدة بدر في باطن الجبل من جديد ظاهرة إنتشار تكدس القمامة على الطرقات العامة فلقد أصبح أمراً واضحاً وملفت لإنتباه المارة وعلى جانبي الطرق حيث زاد عدد المكبات العشوائية للقمامة إلى أكثرمن ثمان مكبات تحيط بالبلدة.

وينذر أمر تكدس القمامة والنفايات والمخلفات- حسب مسؤولين محليين- بكارثة بيئية تبدأ من انبعاث الروائح الكريهة مروراً بتحلل الحيوانات الميتة والقمامة العضوية المتراكمة ومخلفات البناء ما يُسبب ضرراً كبيراً لأهالي بدر.

وحذر نشطاء في بدر من مخاطر حرق القمامة وامتداد ألسنة اللهب إلى أعمدة التيار الكهربائي الخشبية وهي الخط الرئيسي لتزويد بدر بالطاقة الكهربائية .

ويعمل رجال شركة الكهرباء في بدر بقصارى جهدهم وبسيارة واحدة وبإمكانيات بسيطة جداً للحفاظ على مرافق الشركة وخطوط توصيلاتها لتوفير الكهرباء ما أمكن للمواطن والمؤسسات الحكومية في بدر.

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