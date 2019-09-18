كونتي: “إيطاليا في الطليعة لإحلال الاستقرار في ليبيا”

أكد رئيس وزراء ايطاليا، جوزيبي كونتي أن إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي نحو تحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا لتكون موحدة وذات سيادة وديمقراطية.

وسيلتقي كونتي –في هذا الصدد- ظهر اليوم الأربعاء في روما مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج-حسب ما أوردته وكالة آكي الايطالية للأنباء.

وقال كونتي إن إيطاليا ملتزمة بدعم جهود الأمم المتحدة بقيادة ممثلها الخاص غسان سلامة بهدف تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الأضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة-حسب وصف كونتي- تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا.

وجاء حديث رئيس الوزراء الايطالي في رسالة رداً على نداء لرئيس الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان في إيطاليا، طالب بحماية الطواقم الطبية العاملة في مناطق النزاعات المسلحة، وذلك بعد مقتل خمسة أطباء في قصف طال في نهاية يوليو الماضي مستشفى الزاوية الميداني.

وحذر كونتي من أن الهجمات العشوائية في مناطق سكنية مكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب، ورأى بوجوب تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم، قائلاً : “ستواصل ايطاليا المضي في هذا الخط بقناعة كبيرة”.

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