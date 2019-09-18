حفل ترويحي في هون بحضور أطفال مرزق

تقرير|218

شهد منتزه المرح في مدينة هون إقامة حفل فني شعبي بمشاركة نادي براعم المحبة بهون ومنتدى ضياء السلام بالمنطقة الجنوبية -لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الحاضرين وعائلاتهم وعلى وجه الخصوص أطفال مدينة مرزق الحاضرين في عين المكان والنازحين مع عائلاتهم إلى مدينة هون بعد الأحداث والتوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة مرزق.

حضر الحفل جمع غفير من العائلات والأطفال وشهد عروضاً متميزة بتقديم رقصات شعبية ولوحات من الفن الفلكلوري الليبي التي تحاكي العادات والتقاليد الليبية الأصيلة حيث تم تقديم عروض التنور والجرة والحصاد والعرس .

وشارك الفنان الشعبي ” عبدالسلام سلام ” بعدد من أغانيه في هذا الحفل وأضفى الشاب ” مبروك جداد ” جو من المرح بتقديمه عرض من أغاني الراب وسط تفاعل الأطفال والعائلات الذين بدا عليهم الاستمتاع والانسجام الكبيرين، كون مثل هذه الحفلات وهكذا أجواء تبعث بمزيج من البهجة والأمل وتخرج الجميع من أجواء الحزن التي يمر بها هؤلاء الأطفال والعائلات .

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