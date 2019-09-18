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ملتقى رواد و كشاف “ماترس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة “ماترس”- الواقعة قرب درج وتبعد 90 كم عن مدينة غدامس- ملتقى رواد وقادة فوج كشاف ماترس التابع لمفوضية كشاف غدامس.

استهدف الملتقى قادة الفوج و رابطة الرواد و قادة الفرق و الإداريين.. ونوقش من خلاله استعدادات الفوج لتنفيذ الخطط والبرامج الكشفية المزمع إقامتها خلال العام الكشفي المقبل .

وطُرِحت في الملتقى العراقيل والصعوبات التي تواجه الفوج في إقامة برامجه والنشاطات منذ تأسيسه سنة 1992 وتتلخص في عدم وجود مقر قار للفوج حيث يُجري  اجتماعاته في المدارس و البيوت و بالخلاء،علاوةً على نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة للكشاف ، مثل الزي الكشفي والخيم والمفارش و الأدوات الفنية و لوزام الطبخ الجماعي .

يأمل القادة والرواد من خلال ملتقاهم أن يلقى فوج ماترس الاهتمام من قبل المسؤولين بالحركة العامة للكشافة والمرشدات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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