عبد الباسط تيكة: الطيران المسير شل حركتنا وعرقل تقدمنا

أكد الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات الوفاق، عبد الباسط تيكة، أن المحاور يسودها الهدوء هذه الأيام، وأنه لا وجود لاشتباكات مباشرة بين القوات المسلحة الليبية وقوات الوفاق.



وأضاف عبد الباسط تيكة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “بوابة أفريقيا الإخبارية” الثلاثاء، أنه يلاحظ وجود طيران مكثف من الطيران المسير، وتابع: “كذلك، من حين لآخر تخرج طائرات مقاتلة من رأس لانوف والوطية”



وأوضح تيكة، أن قوات الوفاق الآن في المرحلة الثانية من المعركة (مرحلة الهجوم)، مضيفا: “كان ينبغي أن تحزم غرفة العمليات المشتركة أمرها وتتخذ القرار بالهجوم على قاعدة الوطية”



وقال عبد الباسط، أن القصف المتكرر لمطار معيتيقة دليل على ضعف الجيش وخسارته للمعركة وعدم تمكنه من التقدم، مستطردا: “يريدوا أي شئ ينقلوه عبر وسائل الإعلام للتدليل على أنهم لايزالوا في طرابلس”، واصفا الأمر بـ “الشو الإعلامي”، لأن المطار هدف سهل معروف ومرصود عندهم، ومن السهل إصابته لبعده عن مساكن المدنيين، وذلك بحسب قوله.



وأكمل: “نحن عبارة عن 6 محاور ننتظر التعليمات بالتقدم في أي وقت، لكن الطيران المسير هو الذي شل حركتنا وأصبحنا نتحرك بحذر، وهذا ما عرقل تقدمنا”



وتابع: “نستطيع أن نتفاداه بحركتنا السريعة بالتنقل من مكان إلى آخر وإخباء آلياتنا”







يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا