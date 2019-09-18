عمليات الكرامة تكشف عن حمولة الطائرة التي هبطت في معيتيقة

كشف المركز الاعلامي لعمليات الكرامة بالمنطقة الغربية والتابع للجيش الوطني عن حمولة طائرة الانتنوف والتي هبطت في قاعدة معيتيقة فجر اليوم رغم ايقاف الملاحة الجوية بالمطار.

وقال المركز في بيان له، أن تركيا استقبلت جثت 4 من قتلاها، بعد أن تم نقلهم جوا عبر طائرة انتنوف، مشيراً إلى أن القتلى من الذين لقوا مصرعهم في قصف جوي على قاعدة امعيتيقة، والذين كانوا يقودون الطائرات المسيّرة، ويقومون بقيادة العمليات العسكرية للمجموعات المسلحة وقوات الوفاق ضد قوات الجيش الوطني.

وأفاد المركز أن ثمة انباء عن الاستعداد لنقل عدد من الجرحى الأتراك الموجودين الان في مدينة مصراتة والقادمين من جبهة مدينة سرت.

وكان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة قد كثف غاراته الجوية في مختلف المحاور، وكذا قاعدة معيتيقة والتي جرى تدمير غرفة عمليات للطيران المسير فيها.

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