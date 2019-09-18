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صنع الله يبحث مع السراج سبل توفير متطلبات مؤسسة النفط المالية والاستثمار في القطاع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمقر المجلس في طرابلس مع رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط  بطررابلس مصطفى صنع الله.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي الوضع النفطي في ليبيا في ظل “الأزمة الراهنة” وتطورات الاحداث وانعكاسها على مستوى الإنتاج والتصدير بحسب المصدر.

وبحث المجتمعون خطة المؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير دعما للاقتصاد الوطني ، كما تطرقا للخطوات المتخذة لتوفير المتطلبات المالية للمؤسسة وللاستثمار في قطاع النفط الذي يعد شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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