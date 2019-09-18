سلسلة من الغارات الجوية بوتيرة غير مسبوقة تستهدف قاعدة معيتيقة

شن سلاح الجو بالقوات المسلحة سلسلة من الغارات الجوية بوتيرة غير مسبوقة، استهدف فيها قاعدة معيتيقة طيلة يوم أمس الثلاثاء حتى وقت مبكر من صباح اليوم.

وعقب آخر ضربة بساعتين سجل هبوط طائرة إسعاف بالقاعدة وإقلاعها، بعد وقت وجيز من إعلان قوات الجيش إصابة مقر إقامة عسكريين أتراك في القاعدة.

وحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فقد نقلت الطائرة إلى تركيا أربع جثث لأتراك من الذين لقوا مصرعهم في قاعدة معيتيقة، والذين كانوا يوجهون الطائرات المسيرة إلى جانب قيادة العمليات العسكرية للميليشيات والعصابات المارقة ضد القوات المسلحة.

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