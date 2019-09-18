شركة الكهرباء تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن 7 مناطق في طرابلس

ليبيا – أفادت الشركة العامة للكهرباء أمس الثلاثاء عن حدوث أضرار جديدة أصابت دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس القره بوللي رقم 1 و 2 نتيجة الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة حسب قولها.

الشركة العامة للكهرباء أشارت بحسب مكتبها الاعلامي إلى أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة وجاهزيتها لصيانة الدائرتين المذكورتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة في هذا المجال.

يشار إلى أن الشركة قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق كان آخرها دائرتي شرق طرابلس الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن تاجوراء الكاسح والتحلية ومحطة الطاقة وشرق طرابلس وأمهات الدواجن والإطارات وغوط الرمان.