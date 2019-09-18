المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة عن قرب ، انطلاق فعاليات الندوة العلمية لدعم الرضاعة الطبيعية في مدينة درنة شرقي البلاد ضمن إنطلاقة تفعيل برنامج الأمم المتحدة للمستشفيات الصديقة للطفل والتي يتم الإعداد له منذ فترة تحت إشراف وزارة الصحة وبرعاية مستشفى الوحدة التعليمي وكلية الطب البشري فرع /درنه والأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات وشركة النبق للادويه والمعدات الطبية.

والتي ستنطلق فعالياته يوم الخميس الموافق 3 /اكتوبر /من الشهر القادم لبحث المستجدات الطبية والبحثية والعلمية في مجال دعم الرضاعة الطبيعية ضمن إنطلاقة تفعيل برنامج الأمم المتحدة للمستشفيات الصديقة للطفل ، كما يشهد المشاركون الفعاليات العلمية وجلسات النقاش المفتوح التي يعقدها الملتقى ضمن برنامجه بهدف تطوير الرعاية الصحية في جميع مناطق ليبيا لدعم الرضاعة الطبيعية وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه الي اعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية بالبلاد .

وكما تشمل هذا الندوة العلمية العديد من النشاطات منها إلقاء محاضرات علمية قيمة من قبل أساتذة من مختلف المدن الليبية وعرض للعديد من البحوث العلمية والأوراق البحثية

ويأتي إعداد هذا الملتقي المهم بتوجيهات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للتعريف بأهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة للمستشفيات الصديقة للطفل في ليبيا ، الاستفادة من كافة الفعاليات الصحية المؤثرة وفي المقابل نقل خبراتها الطويلة في مجال الرعاية الصحية وحرصها على مواكبة كافة المستجدات على المستويين المحلي والإقليمي .

The post بالتعاون مع الأمم المتحدة.. “صحة المؤقتة” تطلق فعاليات لدعم المستشفيات appeared first on صحيفة المتوسط.

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