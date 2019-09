المتوسط:

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها للأجهزة الأمنية و مديرية الأمن ومكتب المحامي العام بمدينة بنغازي، بسرعة التحرك للكشف عن مصير النائبة، سهام سرقيوة، التي تعرضت للاختطاف في الـ 17من يوليو الماضي بمدينة بنغازي، وذلك بعد تعرض منزلها للاقتحام من قبل مسلحين، واقتيادها إلى جهة غير معلومة..

وحملت اللجنة، في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة إزاء سلامة وحياة النائبة سهام سرقيوة.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري بحق المدنيين أثناء النزاعات المسلحة والحروب، تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، وتشكل تقويضا لسيادة القانون والعدالة، ويمكن أن تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت اللجنة، على أهمية إنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت ولازالت ترتكب بحق الأبرياء والمدنيين في عموم البلاد، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية.

The post الوطنية لحقوق الإنسان تجدد المطالبة بالكشف عن مصير سرقيوة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية