“كونتي” يطالب بتقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي في ليبيا إلى العدالة

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، من “الهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة بالسكان، التي يمكن أن تشكل جرائم حرب”، ورأى أنه “يتعين تقديم من ينتهكون القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم”.

وقال كونتي، إن إيطاليا كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا “، وذلك “من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية”.

وأضاف كونتي، “نحن ملتزمون بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص (غسان سلامة) الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الأضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة، تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع” في ليبيا.

