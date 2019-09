المتوسط:

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، أن اجتماعات روما وبرلين ونيويورك، بشأن ليبيا بمثابة مضيعة للوقت.

وقال “الشاطر” في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من المقرر عقد اجتماع اليوم في روما، وبعده اجتماع في برلين، وثالث بعدهما في نيويورك، موضحًا أن كل هذه الاجتماعات مضيعة للوقت وتسويق للوهم.

