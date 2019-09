بدء المرحلة الثانية من ترقية الضباط بمديرية أمن المرج

المتوسط:

أفاد المركز الإعلامي، بأنه تم بدء المرحلة الثانية من امتحانات الترقية لضباط صف وأفراد التابعين للأجهزة المركزية بمدينة المرج تحت إشراف قسم التدريب بمديرية أمن المرج تشمل (الامن المركزي الجوزات هيئة السلامة الوطنية مباحث الجوزات الهجرة الغير شرعية الشرطة الكهربائية) ويكون عدد المستهدفين بالترقية 470 عضو ومدة هذه الامتحانات ثلاثة أيام الي يوم الخميس الموافق 19.9.2019 .

وكما تم الأسبوع الماضي استكمال امتحانات الترقية للضباط المستهدفين بالترقية لسنة 2019 وكان عددهم (140) ضابط.

