مالطا ترفض استقبال مُهاجرين أُنقذوا قبالة ليبيا

فشل خفر السواحل الإيطالي في إرسال 90 مُهاجراً غير قانوني إلى مالطا بعد أن رفضت الأخيرة إرسال قارب لاستلامهم.

وكانت إيطاليا قد أعلنت عن إنقاذ المُهاجرين عندما كانوا على متن قارب متهالك قبالة سواحل ليبيا، ويُشارفون على الغرق.

وقال خفر السواحل الإيطالي إن مالطا رفضت استقبال المهاجرين على الرغم من أن عملية إنقاذهم كانت استجابة لطلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطي، ما يُشير إلى احتمالية نشوب خلاف بين الطرفين بسبب عملية الإنقاذ.

يُذكر أن مالطا تستعد لاحتضان اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع القادم، للعمل على إيجاد اتفاق مشترك يقضي بإيجاد آلية جديدة تضمن توزيع المهاجرين بطريقة تناسب جميع الأطراف.

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