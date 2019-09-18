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مالطا ترفض استقبال مُهاجرين أُنقذوا قبالة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فشل خفر السواحل الإيطالي في إرسال 90 مُهاجراً غير قانوني إلى مالطا بعد أن رفضت الأخيرة إرسال قارب لاستلامهم.

وكانت إيطاليا قد أعلنت عن إنقاذ المُهاجرين عندما كانوا على متن قارب متهالك قبالة سواحل ليبيا، ويُشارفون على الغرق.

وقال خفر السواحل الإيطالي إن مالطا رفضت استقبال المهاجرين على الرغم من أن عملية إنقاذهم كانت استجابة لطلب من مركز تنسيق الإنقاذ المالطي، ما يُشير إلى احتمالية نشوب خلاف بين الطرفين بسبب عملية الإنقاذ.

يُذكر أن مالطا تستعد لاحتضان اجتماع لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع القادم، للعمل على إيجاد اتفاق مشترك يقضي بإيجاد آلية جديدة تضمن توزيع المهاجرين بطريقة تناسب جميع الأطراف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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