اليعقوبي: تهديد عقيلة صالح كلام للإستهلاك الإعلامي ليس بمحله ولن ينتج عنه شيء

ليبيا – إعتبرت العضو المنقطع عن جلسات مجلس النواب عن مدينة غريان السيدة اليعقوبي أن ما وصفته بـ “تهديد” رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح كلام للاستهلاك الإعلامي ليس في محله ولن ينتج عنه شيء.

اليعقوبي قالت في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” إلى أنه استناداً لقانون انتخابات مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس وقانون سقوط العضوية لا يستطيع عقيلة اتخاذ قرار بإلغاء عضوية النواب حسب زعمها.

ووصفت اليعقوبي قرار إلغاء المستشار صالح عضوية النواب المنقطعين والمنشقين عن مجلس النواب في طبرق بــ”الحلم” ، زاعمة بأن عدد النواب المنقطعين والمنشقين في طرابلس يصل إلى 120 نائب وأن المجتمعون في طبرق أقل من المنشقين والمقاطعين في طرابلس على حد زعمها.

وأوضحت أن توقيت ما وصفته بـ” تهديد” المستشار صالح يرجع إلى مبادرة مصر التي أعلنت استدعاء نواب من طبرق لشرعنة مجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة لاستحداث حكومة جديدة للتخلص من الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق.

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