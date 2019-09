«بلدي سرت» يبحث وضع آلية منظمة لعمل المخابز بالمدينة

المتوسط:

عقد عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، ابراهيم امليطان، اجتماعا موسعا حضرة مدير مجمع الأعلاف بالبلدية خالد شغيب ونقيب المخابز بسرت أحمد ابوشوفة ومدير مركز توزيع سرت لمنتجات الشركة العامة للمطاحن والأعلاف احمد سعد، وذلك لوضع آلية منظمة لعمل المخابز وفقا لمقترح نقابة المخابز

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، أن المجتمعين، اتفقوا على أن تشرع المخابز في توفير أرغفة الخبز لأهالي المدينة بجودة ممتازة، بالإضافة إلى بيع عدد خمس أرغفة خبز للمواطن بثمن دينار اعتبارا من اليومين القادمين على أن تقوم نقابة المخابز ومكتب حماية المستهلك ومراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي بمتابعة الموضوع

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع سرت للعلف والطحن يستلم حصة الشهرية من مطحن الدقيق زليتن بواقع 1500 طن من الدقيق وان سعر القنطار 137 دينار.

