مقتل قيادي بارز في قوة الردع في قصف على قاعدة معيتيقة

طرابلس-العنوان

أفادت أنباء متطابقة اليوم الأربعاء بمقتل أحد قادة قوة الردع الخاصة في قصف نفذه سلاح الجو على قاعدة معيتيقة يوم الثلاثاء.

وأكدت حسابات موالية للمليشيات في طرابلس مقتل “خالد كارة” القيادي في قوة الردع.

وذكرت مصادر، أن طائرة حطت فجر اليوم الأربعاء في مطار امعتيقة لنقل جرحى من قادة قوة الردع.

كما ذكرت المصادر، أن القصف أدى كذلك إلى مقتل “قـيس الأبح” القـيادي في مليشيا أبوعـبيدة.

هذا ورصد موقع فلايت رادار 24 هبوط وإقلاع طائرة من نوع انتونوف 74 مملوكة لمصلحة الطيران المدني الليبية تحمل الرمز الملاحي 5A-CAA في مطار معيتيقة فجر اليوم.

وذكر الموقع المتخصص في حركة الطيران عبر المتوسط، أن الطائرة هبطت عند الساعة 3:10 صباحًا غادرت على وجه السرعة عند الساعة 4:00 صباحًا.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة توجهت مباشرة إلى اسطنبول حاملةً على متنها عددًا من الأشخاص مجهولي الهوية قتلوا جراء قصف سلاح الجو على قاعدة معيتيقة.

ورجح متابعون، أن تكون الطائرة قد حملت جثثًا لجنود أتراك قتلوا في قصف على مركز عمليات الطيران المسير داخل سرت يوم الإثنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية