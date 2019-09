لقاء تشاوري بين بلدية بنغازي وصندوق دعم الزواج

المتوسط:

التقت عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي المكلفة بملف الشؤون الاجتماعية المستشارة راضية المذبل، يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان البلدية أعضاء صندوق دعم الزواج محمد ابراهيم وإبراهيم الورفلي.

وشارك في هذا الاجتماع، عضو المجلس التسييري عبد الباسط سليمان الجازوي من جانبهم قام الأعضاء بصندوق الزواج بتقديم موجزا عن الأهداف التي يسعى الصندوق لتحقيقها والمتمثل في حث الشباب على الزواج والقيام ببرامج توعويه تبرز أهمية الأسرة والتكيف الاجتماعي والأسس التي تبنى عليها الأسرة كما تم خلال البقاء التأكيد على ضرورة التواصل في هذا الإطار مع جميع المؤسسات الداعمة.

من جانبها، أكدت راضية المذبل على ضرورة وضع خطط مرحلية ووضع أسس تكون موازية لعمل الصندوق ومكملة له فالزواج في حد ذاته مسؤولية تقتضي النظر فيها وتحسين الظروف المعيشية للشباب وإيجاد فرص عمل وقروض اجتماعية وتخفيض بعض الاشتراطات التى لاتراعي إمكانيات الشباب.

