الجيش يشن “غارات عنيفة” على مخازن الوفاق

يوم طويل مر على التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس ومصراتة، فسلاح الجو شن أكثر من 20 غارة على مواقع التشكيلات موقعا بينهم قتلى وجرحى.

سلاح الجو التابع للقيادة العامة بدأ منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء باستهداف معسكرات تحوي ذخائر وأسلحة تابعة لقوات الوفاق منها معسكر السابع من أبريل وصلاح الدين وعدد من النقاط الأخرى التي تم اتخاذها كمخازن متحركة.

وما إن حل المساء حتى بدأ سلاح الجو بتسيير طلعاته فوق أجواء مصراتة ليستهدف مواقع عسكرية في قاعدة الكلية الجوية بأكثر من 5 غارات نتج عنها تدمير النقاط المستهدفة بحسب بيان اللواء أحمد سالم آمر العمليات القتالية بمحاور غرفة عمليات الكرامة.

تغيير عسكري استراتيجي منوط بالعملية العسكرية جنوب طرابلس بدأ الجيش الوطني بتنفيذه، وذلك بتنفيذ سلسلة من الطلعات القتالية المكثفة منها المنفذة أو التي ستنفذ بشكل يومي بحسب غرفة عمليات سلاح الجو على أهداف عسكرية وتجمعات ونقاط مسلحة تابعة لعناصر التشكيلات المسلحة.

تغييرات كبيرة قد تغير من مسار المعارك وتدمر الخطوط الدفاعية التي تتخذها قوات الوفاق في الوقت الذي تنتظر فيه قوات الجيش الأوامر بالتقدم نحو العاصمة والسيطرة عليها لاستعادتها من قبضة من أفسدها لأعوام طوال.

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