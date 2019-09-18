السعيدي: قرار فصل نواب طرابلس قرار صائب

اعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي قرار فصل نواب طرابلس قرارا صائبا، بعد اختيار أعضاء مجلس النواب المنشقين والمقاطعين فتح غرفة برلمان بطرابلس بديلة عن مجلس النواب الرئيسي .

السعيدي قال في تصريح صحفي إنه تمت إحالة القرار إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، والتي أرسلته إلى رئاسة مجلس النواب، وتم توقيعه من طرف الرئيس عقيلة صالح لوضعه حيز التنفيذ، موضحا أن النواب المنشقين كانوا يشكلون جزءا من قرارات مجلس النواب لكن الآن تسيطر على قراراتهم قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

كما أشار السعيدي إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب يهدفون إلى بناء الدولة عبر المؤسسات الرسمية، ومنع الانقسام على الجهات التشريعية.

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