من جديد.. الكهرباء تعلن عن إصابة أحد دوائر جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تعرض أحد دوائرها لإصابة جديدة نتيجة الاشتباكات بجنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة، إن أضرار جديدة أصابت دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس/ القره بوللي رقم (1 و2) نتيجة الاشتباكات، لافتة إلى أنها كانت قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس/ شرق طرابلس، وبوعرقوب/ شرق طرابلس، والتبة/ شرق طرابلس جراء الاشتباكات.

وأوضحت الشركة، أن هذه الأضرار أدت إلى فقد التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق (تاجوراء، الكاسح، التحلية، محطة الطاقة، شرق طرابلس، أمهات الدواجن، الإطارات، غوط الرمان).

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