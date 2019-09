«الميهوب»: اجتماعات روما وبرلين هدفها إعطاء فرصة لجماعة الإخوان

خاص المتوسط / حنان منير:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، الأربعاء، أن حسم معركة طرابلس بات وشيكاً وإعلان تحريرها سيكون قريبًا.

وقال الميهوب، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، بعد تحرير طرابلس ستؤمن البلاد ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهد الأرضية لإجراء انتخابات عامة.

وبشأن الترتيب لعقد اجتماعات في روما وبرلين ونيويورك، بشأن ليبيا، أكد الميهوب أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية قبل تجريد الميليشيات من سلاحها والقضاء على الإرهاب وغير ذلك مضيعة للوقت.

وأعرب الميهوب عن اعتراضه، على هذا المؤتمر، معتبرا إياه ” شغل إنجليز” لإعطاء فرصة لجماعة الإخوان الإرهابية، على حد قوله.

