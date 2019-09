مالطا تستقبل 90 مهاجرا أنقذوا في مياهها الإقليمية

المتوسط:

وافقت مالطا الثلاثاء على استقبال 90 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإيطالية في مياهها الإقليمية ليل الإثنين.

وقال ناطق باسم خفر السواحل لوكالة «فرانس برس» إنّ المهاجرين جرى نقلهم إلى قوارب دورية مالطية وهم في الطريق.

يشار إلى أن خفر السواحل الإيطالية قال في وقت سابق الثلاثاء إنّه «بناء على طلب من السلطات المالطية تمّ الليلة الماضية تنفيذ عملية إنقاذ قارب صغير على متنه حوالي 90 مهاجرا في منطقة تخضع للمسؤولية المالطية».

