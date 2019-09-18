ليبيا تُهدر فرص استثمار ذهبية بميناء طبرق

يعمل ميناء طبرق البحري بانتظام منذ سنوات وسط اهتمام دولي بإمكانية الاستثمار فيه بسبب موقعه الجغرافي المميز وإطلالته على البحر المتوسط الذي يجعله نقطة استراتيجية لدول الخليج وأوروبا والمغرب العربي ويعمل موظفو الميناء وسط شبه انعدام للدعم من المؤسسات ذات الصلة.

وكشف مدير الميناء غيث التهامي في حديث لـ218 عن بعض العروض التي قدمتها دول أبدت رغبتها في الاستثمار بالميناء من بينها كوريا الجنوبية التي جاء ممثلوها إلى الميناء قبل عام 2010 وبعدها وبالرغم من تقديم عرض قدره 350 مليون دولار لإعادة تشييد البنية التحتية كاملة إلى جانب عرض مصري إلا أن المجلس البلدي أهمل فكرة الاستثمار بسبب خطة أخرى قال إنه سيعمل عليها بعد سنوات.

وعملت إدارة ميناء طبرق طيلة السنوات الماضية على سداد مرتبات عاميلها وبعض مرتبات عاملي الموانئ التابعة للحكومة المؤقتة من خلال إيرادات الأعمال اليومية وسط جهود من العاملين لتطوير آلية العمل والحفاظ على بنيته التحتية.

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