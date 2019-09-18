رصد عمليات نقل لمجهولين من مطار معيتيقة إلى تركيا

كشف مصادر تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن رصد طائرة أوكرانيا قامت فجر اليوم الأربعاء، بنقل أشخاص مجهولين من مطار معيتيقة الدولي إلى تركيا.

هذا ونشرت المنطقة العسكرية الجبل الغربي، تدوينة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيها إن “طائرة انتينوف أوكرانية تحط في مطار معيتيقة فجرا وتنقل شخصين مجهولين من سيارة إسعاف وتتجه إلى تركيا”.

وفي السياق، نشر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينة قال فيها “تركيا الغازية تستقبل جثث 4 من قتلاها بعد أن تم نقلهم جوا عبر طائرة انتنوف من الذين لقوا مصرعهم في قاعدة امعيتيقة يقودون الطائرات المسيّرة ويقتلون ويعتدون على الآمنين والأبرياء من أبناء شعبنا ويقومون بقيادة العمليات العسكرية للميليشيات والعصابات المارقة ضد قواتنا المسلحة، وهناك أنباء عن الاستعداد لنقل عدد من الجرحى الأتراك الموجودين الآن في مدينة مصراتة القادمين من جبهة مدينة سرت…”، بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، قد قال في وقت سابق عبر تدوينة له “يبدو أن من ضمن أسباب نقل الرحلات من مطار امعيتيقة، وجود عدد من غرف العمليات وإعداد من الطائرات المسّيرة موزعة على مرافق القاعدة تحتاج للعمل بـ حرية والخروج في أي وقت ومن أكثر من موقع، تركيا لم تعد تدعم الميليشيات فقط بل تقوم بعدوان سافر مباشر على بلادنا…”، بحسب تعبيره.

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