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الشاطر: إجتماعات روما وبرلين مهزلة ومضيعة للوقت لذلك على السراج إيقافها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الإستشاري على الإجتماعات التي من المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة منها اجتماع روما الذي سيجمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس الوزراء الإيطالي وعقبه مؤتمر برلين وبعدهما في نيويورك.

الشاطر إعتبر في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن جميع هذه الإجتماعات مضيعة للوقت وتسويق للوهم وإعطاء فرص لمن وصفه بـ”مجرم الحرب” (القائد العام للجيش المشير حفتر) للقتل و تدمير البنية التحتية وتعطيل الحياة على حد زعمه.

وطالب السراج بضرورة وقف هذه “المهازل” لأن هذه الدول لها مصالحها في ليبيا والليبيين لديهم قضية وطن ومستقبل أجيال.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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