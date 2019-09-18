اليوم.. لقاء ثنائي بين السراج وكونتي لبحث الملف الليبي

يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في العاصمة روما لبحث تطورات الملف الليبي.

وأكد كونتي في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، أن بلاده كانت وستظل في طليعة العمل الدولي من أجل إحلال الصلح والاستقرار في ليبيا من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة وديمقراطية، قائلا “ملتزمون بنشاط وبقوة بدعم جهود الأمم المتحدة تحت قيادة ممثلها الخاص غسان سلامة الهادفة إلى تخفيف التوترات وتنفيذ هدنة إنسانية، على غرار هدنة عيد الاضحى، على الرغم من كونها كانت قصيرة وهشة، تمهيدًا لوقف حقيقي لإطلاق النار واستئناف الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا”.

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