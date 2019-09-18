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شكوك تحوم حول نقلها جثثًا لجنود أتراك.. طائرة تحط بمطار معيتيقة وتقلع على عجل نحو تركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-ليبيا

كشف موقع “فلايت رادار 24” لتعقب حركة الطائرات عن هبوط وإقلاع طائرة من نوع “أنتونوف74” أوكرانية الصنع مملوكة لمصلحة الطيران المدني الليبية تحمل الرمز الملاحي 5A-CAA في مطار معيتيقة فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الموقع أن الطائرة هبطت عند الساعة 3:10 صباحًا وغادرت على وجه السرعة عند الساعة 4:00 صباحًا، متجهة مباشرة إلى مطار اسطنبول في تركيا.

وعلى الرغم من أن مطار معيتيقة أغلق منذ أكثر من أسبوعين في وجه الطيران المدني وتحويل كافة الرحلات إلى مصراتة جراء تعرضه لقصف صاروخي، إلا الطائرة حطت وأقلعت من المطار في رحلة مشبوهة جاءت عقب قصف جوي لسلاح الجو على قاعدة معيتيقة.

ورجحت مصادر، أن تكون الطائرة قد حملت على متنها جثث وجرحى أشخاص قتلوا وأصيبوا جراء قصف جوي.

وعادت المصادر، تقول “ربما كانوا جنودًا أتراك قتلوا في قصف لسلاح الجو على مركز عمليات الطيران المسير داخل سرت يوم الإثنين.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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