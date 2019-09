ألمانيا تدعو لإطلاق مبادرة ثلاثية من أجل منع تآكل ليبيا

المتوسط:

حث الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، على إطلاق مبادرة ثلاثية مع إيطاليا وفرنسا من أجل «منع تآكل ليبيا».

وقال شتاينماير، خلال زيارة رسمية له إلى روما: «ترتبط قضية الهجرة ارتباطا وثيقا بليبيا، حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة (الليبية)، ويمكن لإيطاليا وألمانيا مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة (في هذا الشأن)»، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

