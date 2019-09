المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات الكرامة، مصرع 3 مواطنين على أيدي ميليشيات مصراتة بعد أن قامت باستهدافهم في منطقه صلاح الدين أمام صالة البانوراما.

وقالت الغرفة على صفحتها الرسمية بوقع ” فيسبوك”، ” هكذا تستمر جرائم الميليشيات دون رادع أو قانون يحاسبهم ، موضحة أن شهود عيّان قالو لم يتمكن أي من المواطنين من الاقتراب منهم أو إسعافهم.

The post الجيش يعلن مقتل 3 مواطنين على أيدي ميليشيات مصراتة appeared first on صحيفة المتوسط.

