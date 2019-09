«قيادي بالجيش»: وجهنا ضربات موجعة للميليشيات في هذه المناطق

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن آمر إدارة التوجيه المعنوي ومدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، خالد المحجوب، توجيه ضربات موجعة للمليشيات مع محافظة قوات الجيش على تمركزاتها، مشيرا إلى إصابة عدد من الأهداف في قاعدة معيتيقة وغرفة عمليات الطيران المُسير بمطار مصراتة، وعدد من مخازن الذخائر، ومباني لإقامة الأتراك.

وقال المحجوب، في تصريح لـ” المتوسط” أن انتهاء المعركة العسكرية سيفضي إلى إقامة دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن الجيش يهدف بالأساس إلى القضاء على المليشيات

وأضاف المحجوب، “نحن من حدد خط مواجهة الميليشيات في طرابلس، مضيفا “الحرب في طرابلس فرضت علينا بعد رفض المليشيات تسليم سلاحها”.

وأكد المحجوب، أن ادعاءات “مليشيات الإخوان” حول نية مدينة ترهونة الهجوم على منطقة سوق الجمعة تهدف لبث روح الفتنة وإرهاب المواطنين في طرابلس.

وتابع المحجوب، أفشلنا خطة غرفة العمليات التركية التي تقود الميليشيات في طرابلس.

