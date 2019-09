وزير «عمل الوفاق» يناقش ملف اعتماد الملاك الوظيفي للهيئة الوطنية للتعليم

المتوسط:

عقد وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، اجتماعاً تقابلياً أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بطرابلس مع عضو لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “علي السائح” وذلك لمناقشة ملف منتسيبي الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المتوقفة رواتبهم بسبب الملاك الوظيفي.

كما حضر الاجتماع وكيل وزارة العمل والتأهيل “علي عكاشة” ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالهيئة “طارق البي” ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة “صلاح سلامة” ، كما شارك في الاجتماع “مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات “عبدالناصر يربة” ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة “سليمان حريبشة” والمستشار القانوني بالوزارة ” نعيمة عاشور”.

وخصص الاجتماع لإيجاد حل وفق اللوائح التنظيمية لاعتماد الملاك الوظيفي للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وصرف مرتبات منتسيبيها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين.

وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة من الطرفين لتقوم بإعداد الملاك الوظيفي لكافة مؤسسات الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وفي زمن لا يتجاوز الإسبوع ليتم إعتماده من قبل الوزارة.

