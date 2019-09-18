الرقابة توقف صفقة مؤسسة النفط وتحذر من التلاعب بمقدرات الشعب

حذرت هيئة الرقابة الإدارية، المؤسسة الوطنية للنفط من المساس بمقدرات الشعب الليبي وثرواته.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته-وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه-إنها لاحظت خلال أعمال مُباشرتها لاختصاصها وفق قانون 20 لسنة 2013 م وما توفر لديها من مستندات بأن المؤسسة الوطنية للنفط بصدد إتمام إجراءات موضوع تنازل شركة (الماراثون) الأمريكية عن حصتها إلى شركة (توتال) الفرنسية ممّا تراءى للهيئة بأن إتمام هذا الموضوع سيترتب عليه ضرراً بالمصلحة العامة ومساساً بمقدّرات الشعب الليبيّ.

وأوضحت الهيئة في بيانها، إنه وبناء على ما تقدم فقد طالبت من المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ضرورة التدخل المباشر لإيقاف هذا الموضوع مؤقتاً تمهيداً لعقد اجتماع طارئ لدراسة الموضوع من كافة الجوانب من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على الدولة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا