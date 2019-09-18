مارس القتل والتهجير والتهريب.. اغتيال قيس الأبح أحد أبرز القيادات الإرهابية بوابل من الرصاص في الزاوية

الزاوية-العنوان

أعلن اليوم الأربعاء في الزاوية عن مقتل أحد قيادات الإرهاب والقائد فيما يسمى بـ “غرفة عمليات ثوار ليبيا” قيس عبدالكريم الأبح بوابل من الرصاص يوم أمس الثلاثاء،فيما يلف الغموض حول تفاصيل وسبب تصفيته.

والقيادي الإرهابي، هو نجل عميد بلدية غرب الزاوية “عبدالكريم سالم الأبح” وقد ولد في الزاوية بتاريخ 1 فبراير 1987 ويقيم في منطقة الحرشة.

ويصنف الأبح على أنه من قيادات تنظيم أنصار الشريعة المصنفة دوليًا تنظيمًا إرهابيًا، إضافة إلى أنه مجرم جنائي ومهرب.

وكان المعني ضمن “سرايا الفاروق الجهادية” الزاوية، واستغل نفوذ والده المدعوم كذلك من التيار الجهادي.

وقاد “الأبح” مليشيا تحالفت مع “سرية النصر” التي يقودها المدعو محمد الهادي العربي كشلاف الملقب بـ “القصب” وأصبحت أحد أذرعها وتمارس التهريب والسطو وتتحالف مع مليشيا “غرفة ثوار ليبيا الجهادية” وكذلك إيواء بعض عناصر مجالس الشورى الجهادية بالشرق في الزاوية.

وامتهن المعني وشقيقه “محمد الأبح” تهريب مشتقات النفط من الزاوية، وكذلك متهم في قضايا قتل واغتيال من بينها قتل “العقيد عبدالغني الخمار سلمان” وكذلك قتل وتهجير عدد من نساء ورجال لعائلة “بن رجب”.

وعرف عن “الأبح” موالاته للمهرب “أحمد عمر الدباشي” في مدينة صبراتة الشهير بـ “العمو”.

وكان مطلوبًا في عدة قضايا كونه مهربًا وقياديًا متطرفًا، حيث ارتكب طوال الثماني السنوات الماضية العديد من جرائم القتل وشارك في العديد من الاشتباكات التي شهدتها الزاوية ضمن صراع المليشيات الجهادية والإجرامية على النفود فيما بينها، وراح ضحيتها العديد من المدنيين وتدمير المرافق العامة والخاصة.

ولم تتوقف جرائم “الأبح” عند هذا الحد حيث شاركت ميلشياته ضمن تحالف مليشيات الزاوية الإرهابية والإجرامية والمهربين المعروف بـ “تحالف الشر”، الذي يواجه القوات المسلحة ويخوض اشتباكات عنيفة ضده في منطقة ورشفانة والسواني وجنزور.

وشقيقه “محمد” يشارك ضمن المليشيات في طرابلس وأصيب ونقل للعلاج.

وشارك “الأبح” قبل مقتله في المعارك ضد القوات المسلحة في عملية تحرير طرابلس التي انطلقت في الرابع من أبريل 2019.

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