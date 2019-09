خبراء وزارة العمل يُشاركون في منتدى الحكم المحلي بطرابلس

المتوسط:

شارك خبراء وزارة والتأهيل في منتدي الحكم المحلي في ليبيا الذي انعقد في تونس برعاية وزارة الحكم المحلي ومجموعة من الشركاء الدوليين المتمثلة في مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والاتحاد الأوروبي EU وبمشاركة عمداء البلديات وعدة وزارات محلية.

وشارك عبدالناصر الطرشاني وصالح عثمان ورمضان الدروي ضمن الجلسة السادسة كممثلين عن وزارة العمل والتأهيل التي قام بإدارتها الدكتور بيتر رانديل ” كبير مستشاري الاستقرار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقام بتقديم الورقة الخاصة بالجلسة الدكتور يُسر القايد ” أخصائي الإدارة المالية العامة في البنك الدولي والتي كانت تحت عنوان ” الإدارة العامة والتوظيف الحكومي في ليبيا “.

