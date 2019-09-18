الجلاء تعلن إجمالي الحالات الخارجية خلال النصف الأول من 2019

أعلنت مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، عن إجمالي أعداد الحالات التي استقبلتهم من خارج المدينة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى، أن عدد حالات المرضى والمُصابين من خارج المدينة بلغ (4924)، لافتا إلى أن الحالات كانت من أغلب المناطق والمُدن الليبية (أوجله – جالو – سرت -أجدابيا – البريقة – راس لانوف – سلوق – المقرون – أوباري – ودان – العجيلات – الجغبوب – ترهونه – الكفرة – سبها جفرة – مراوة – مرزق – مسلاته – زلة – طرابلس – بشر – الخمس – براك الشاطي – القطرون – مرادة – قندولة – سلطان – أمساعد – التميمي – المخيلي – عين مارة – بئر الأشهب – أم الرزم – القبة – زاوية العرقوب – بوترابة – جروثة – قبر جيرة – قصر ليبيا) وغيره.

وأكد المكتب الإعلامي للمستشفى، أنه تم تقديم الرعاية الصحية الكاملة بكافة التخصصات الطارئة الخاصة بالمُستشفى، والأشراف الطبي، وتفقد الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة التحاليل الطبية والأشعة لجميع الحالات.

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