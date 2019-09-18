النشرة البحرية: أمواج هادئة وسماء صافية على غالب مناطق ساحل ليبيا

طمأن المركز الليبي للأرصاد الجوية الصيادين بخصوص حالة البحر في مواني البلاد، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن شدة الأموج تتراوح بين خفيفة وهادئة؛ بينما تميل السماء إلى الصفاء مع سحب قليلة.

وكشف المركز في بيان النشرة البحرية، اليوم الأربعاء، أن مواني طرابلس والخمس وراس لانوف والزويتينة وبنغازي وشحات ودرنة وطبرق، تشهد أمواجًا هادئة، وتترواح فيها درجة حرارة السطح بين 26 و27 درجة مئوية؛ بينما يبلغ ارتفاع الموج 0.50 متر. أما في مواني زوارة ومصراتة وسرت فتتراوح حالة الموج بين خفيف وهادئ.

حالة الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

تتفاوت حالة السماء بين صافية إلى قليلة السحب، بينما تبلغ سرعة الرياح في براني وشلوق 05 – 15 عقدة؛ ويتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 – 0.75 متر، وستكون الرؤية جيدة.

حالة الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه على أغلب الساحل، بينما يكون اليوم براني على ساحل راس لانوف وبحري على ساحل طبرق وسرعته ما بين 05-15 عقدة.

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