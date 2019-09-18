الإرهابي خالد الشريف يترحم على مقتل الإرهابي قيس الأبح واصفًا إياه بـ “المدافع عن الحق”

الزاوية-العنوان

نعى القيادي الإرهابي بالجماعة الليبية المقاتلة، خالد الشريف، الإرهابي قيس عبدالكريم الأبح، الذي اغتيل بوابل من الرصاص يوم أمس الثلاثاء بالزاوية.

وترحم الشريف، الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ “الإخوانية” في طرابلس على “الأبح” الذي امتهن قبل مقتله الإرهاب والقتل والتهجير والتهريب.

الشريف، المقيم حاليًا في تركيا، قال ناعيًا الإرهابي الأبح: “كان شهمًا وحرًا ومدافعًا عن الحق، ومن أوائل الذين ثاروا ضد القذافي في الأيام الأولي للثورة واستمر في دفاعه عنها إلى أن اغتالته يد الغدر هذا اليوم ما بين منطقتي الحرشة والمطرد”.

وأعلن في الزاوية عن قيس عبدالكريم الأبح بوابل من الرصاص يوم أمس الثلاثاء المصنف على أنه من قيادات تنظيم أنصار الشريعة المصنفة دوليًا تنظيمًا إرهابيًا، إضافة إلى أنه مجرم جنائي ومهرب.

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