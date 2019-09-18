ألمانيا تدعو فرنسا وإيطاليا لإطلاق مبادرة جديدة بشأن ليبيا

دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، كل من فرنسا وإيطاليا إلى إطلاق مبادرة جديدة بشأن ليبيا.

وقال شتاينماير، عشية زيارة رسمية له إلى روما في تصريحات نشرتها وكالة آكي الإيطالية، “ترتبط قضية الهجرة ارتباطًا وثيقًا بليبيا، حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة. يمكن لإيطاليا وألمانيا، مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة”.

وأضاف شتاينماير، “من المؤسف أكثر أن كلا البلدين ابتعدا عن بعضهما البعض خلال العام ونصف العام الماضي، وبالتحديد في مسألة اللاجئين. لم يتحسن الوضع في البحر المتوسط ، كما يظهر بالفعل عدد الوفيات. أنا متأكد من أنه مع الحكومة الإيطالية الجديدة، توفر شروط للعمل على إيجاد حلول مشتركة”.

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