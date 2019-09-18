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الشاطر: السراج سيصافح يدا ملطخة بدمائنا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى عدد من الدول من بينها إيطاليا.

وقال الشاطر في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “طالبنا أن تحتج ليبيا على وجود صواريخ جالفن في غريان ومشاركة فرنسا فعليا في قتل الليبيين، غدا سيلتقي السراج ليصافح يدا ملطخة بدمنا، استبعدوا موقفا يحفظ كرامة ليبيا والليبيين. مأسينا من صنع ليبيين، فليأخذوا راحتهم في الاجتماع، الملف بأيدي رجال الجبهات فقط”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يد السراج والخوان اقذر من يد الايطاليين فهم عدو واضح يحاربه الشعب وجها لوجه اما ايديكم القذرة فتطعن من الخلف وتربت على الغدر والخيانة والعمالة لقطرائيل اتفهو عليك ياشاطط شوف الشاطر كلب المرشد الاول الان خلف القضبان ما يقع الا الشاطر عموما مكانا محجوز فى سيارة نقل الحيوانات لنقل الخوان للسجون ومستشفى قرقارش فايهما يناسبك اعتقد انك اقرب لقرقارش فكل فيوزات مخك ضاربة

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