الشاطر: السراج سيصافح يدا ملطخة بدمائنا

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى عدد من الدول من بينها إيطاليا.

وقال الشاطر في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، “طالبنا أن تحتج ليبيا على وجود صواريخ جالفن في غريان ومشاركة فرنسا فعليا في قتل الليبيين، غدا سيلتقي السراج ليصافح يدا ملطخة بدمنا، استبعدوا موقفا يحفظ كرامة ليبيا والليبيين. مأسينا من صنع ليبيين، فليأخذوا راحتهم في الاجتماع، الملف بأيدي رجال الجبهات فقط”.

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